Fifa quer desenvolver VAR mais acessível e com custos reduzidos

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A Fifa busca maneiras de melhorar o VAR. Em nota oficial, a entidade máxima do futebol informou que discute o desenvolvimento de um "VAR light", com objetivo de reduzir custos e com uma tecnologia mais acessível, que seria implementada também em divisões de acesso, categorias de base, etc. Além disso, pediu à empresas de tecnologia algumas maneiras de melhorar o visual das linhas de impedimento.

A ideia da Fifa é de ajudar os assistentes nas tomadas de decisão na hora da partida e diminuir o tempo de demora de análise de lances. Atualmente, o sistema do árbitro de vídeo vem sofrendo diversas críticas após polêmicas nos principais campeonatos do mundo.A Fifa também informou que as empresas receberam "conjuntos de dados anônimos” de decisões de impedimento para apresentarem possíveis soluções. Três fornecedores manifestaram interesse em desenvolver a tecnologia.