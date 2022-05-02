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Fifa pune Senegal por episódio com lasers em jogo contra Egito pela vaga na Copa do Mundo

A federação senegalesa de futebol pagará uma multa de mais de R$ 800 mil e sofrerá uma perda de mando de campo
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Publicado em 02 de Maio de 2022 às 13:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mai 2022 às 13:12
A Fifa puniu a federação senegalesa de futebol nesta segunda-feira devido ao episódio com lasers no jogo entre Senegal e Egito que valia a vaga para a Copa do Mundo de 2022. A federação do país terá que pagar uma multa de 175 mil francos suíços (cerca de R$ 893 mil) e perderá um mando de campo.> Ex-companheiro de Cristiano Ronaldo diz que português pode deixar o Manchester United
Na ocasião, a torcida do Senegal abusou dos lasers para atrapalhar o desempenho dos jogadores adversários na cobrança de pênalti. Um deles, Salah desperdiçou uma penalidade que levou a eliminação do Egito.
De acordo com a entidade, a federação senegalesa não cumpriu com questões de ‘ordem e segurança nas partidas’. Os senegaleses falharam para manter a lei no estádio e permitiu a ‘invasão de campo’, ‘uso de lasers’ e entre outros.
O Senegal venceu nos pênaltis e garantiu a vaga na Copa do Mundo. A equipe se junta ao Grupo A com Qatar, Equador e Holanda.
Crédito: SenegalépunidopelaFifa(Foto:CHARLYTRIBALLEAU/AFP

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