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Oito seleções

Fifa propõe realizar mini-Copa do Mundo a cada dois anos

Torneio com oito seleções seria fase decisiva de Liga das Nações que entidade planeja criar

Publicado em 02 de Maio de 2018 às 13:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2018 às 13:09
Suíço Gianni Infantino, presidente da Fifa até 2019 Crédito: AFP
O presidente da Fifa, Gianni Infantino, propôs a realização de um torneio que na prática seria uma mini-Copa do Mundo, com a participação de oito seleções, a cada dois anos, além do tradicional Mundial realizado de quatro em quatro anos.
O torneio, conhecido como "Final 8", seria a fase decisiva de uma Liga de Nações, projeto que faz parte de um plano ambicioso para reformar o calendário das seleções de futebol, e a Fifa acredita que teria valor de US$ 25 bilhões em um ciclo de 12 anos.
Em uma carta vista pela Reuters, Infantino disse que um grupo não identificado de investidores propôs investir US$ 25 bilhões para obter os direitos sobre o torneio, que aconteceria em outubro e/ou novembro a cada ano ímpar começando em 2021.
A Copa das Confederações, atualmente realizada a cada quatro anos no ano anterior à Copa do Mundo, seria abolida.

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