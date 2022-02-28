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futebol

Fifa proíbe a Rússia de jogar as Eliminatórias e Copa do Mundo do Qatar

Entidade tomou a decisão nesta segunda que também é válida para as categorias de base e futebol feminino
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Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 15:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 fev 2022 às 15:12
Nesta segunda, a Fifa reavaliou as sanções impostas à Rússia devido ao conflito militar com a invasão à Ucrânia e suspendeu a Federação de Futebol Russa. Sendo assim, o país está proibido de disputar as Eliminatórias e, consequentemente, a Copa do Mundo no Qatar.A decisão foi tomada em coordenação com a Uefa e vale também para as categorias de base e futebol feminino. Antes disso, no domingo, a Fifa já havia aplicado algumas punições contra a Rússia. Entre elas, o jogo em campo neutro, sem público, sem hino e sem bandeira do país.
O próximo compromisso da Rússia seria no dia 24 de março, contra a Polônia, pela repescagem das Eliminatórias da Europa. Nesta semana, o presidente da Federação da Polônia havia se manifestado se recusando a jogar contra a seleção russa.
Ainda não se sabe se a Polônia está classificada automaticamente à próxima fase das Eliminatórias ou se outra solução será tomada. A Uefa é a responsável por encontrar essa solução.
Crédito: (Foto:KurtSchorrer/Divulgação/Fifa

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