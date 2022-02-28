Fifa proíbe a Rússia de jogar as Eliminatórias e Copa do Mundo do Qatar

Nesta segunda, a Fifa reavaliou as sanções impostas à Rússia devido ao conflito militar com a invasão à Ucrânia e suspendeu a Federação de Futebol Russa. Sendo assim, o país está proibido de disputar as Eliminatórias e, consequentemente, a Copa do Mundo no Qatar.A decisão foi tomada em coordenação com a Uefa e vale também para as categorias de base e futebol feminino. Antes disso, no domingo, a Fifa já havia aplicado algumas punições contra a Rússia. Entre elas, o jogo em campo neutro, sem público, sem hino e sem bandeira do país.