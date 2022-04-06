Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fifa planeja aumentar a duração dos jogos na Copa do Mundo 2022, diz jornal

A ideia seria aumentar de 90 para 100 minutos a duração de uma partida para evitar o desperdício de tempo com as excessivas paralisações
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2022 às 10:38

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 10:38

A Fifa planeja uma grande mudança para a Copa do Mundo. De acordo com o jornal ‘Corriere dello Sport’, a entidade pretende aumentar a duração dos jogos da competição de 90 para 100 minutos. > Saiba a estreia do Brasil e o caminho da Seleção na Copa do Mundo 2022
A intenção da mudança seria evitar o desperdício de tempo em uma partida, que se perde com as excessivas paralisações durante o jogo. Segundo o jornal italiano, Gianni Infantino, presidente da Fifa, quer que a Copa do Mundo do Qatar seja a mais espetacular dentro e fora do campo.
Além disso, ainda de acordo com o jornal, a mudança também foi pensada em relação a uma nova implementação na partida: as cinco substituições por equipe. Com isso, mais paralisações são provocadas no jogo e mais tempo de disputa é desperdiçado.
Crédito: (Foto:FRANÇOIS-XAVIERMARIT/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Novos radares na Rodovia José Sete, entre Alto Lage e o Terminal de Itacibá.
Radares instalados na Rodovia José Sette vão começar a operar em Cariacica
Festival de Cinema de Alegre divulga curtas do Brasil e do mundo
Festival de Cinema de Alegre terá filmes de mais de 20 países; veja lista
Imagem de destaque
Pedra na vesícula: conheça os sintomas da doença

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados