FIFA permite que jogadores atuem por três clubes na mesma temporada

Nesta quinta-feira, a FIFA confirmou que os jogadores vão poder atuar em três clubes na mesma temporada, no âmbito das medidas criadas pela entidade para responder aos efeitos da pandemia de covid-19.

Outra mudança será a flexibilidade para que as federações de cada país planejem o seu calendário. Um exemplo é o caso de Portugal, que pode iniciar o primeiro período de inscrição de jogadores em (2020/2021) antes de terminar a atual temporada (2019/2020), desde que cumpram determinadas normas. E MAIS: