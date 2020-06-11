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futebol

FIFA permite que jogadores atuem por três clubes na mesma temporada

Medida foi implementada para evitar problemas relativos aos jogadores desempregados...
LanceNet

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Publicado em 

11 jun 2020 às 18:49

Publicado em 11 de Junho de 2020 às 18:49

Crédito: Fabrice Coffrini / AFP
Nesta quinta-feira, a FIFA confirmou que os jogadores vão poder atuar em três clubes na mesma temporada, no âmbito das medidas criadas pela entidade para responder aos efeitos da pandemia de covid-19.
A medida foi implementada para evitar problemas relativos aos jogadores desempregados, assinalou a FIFA, em um documento publicado em seu site oficial.
Outra mudança será a flexibilidade para que as federações de cada país planejem o seu calendário. Um exemplo é o caso de Portugal, que pode iniciar o primeiro período de inscrição de jogadores em (2020/2021) antes de terminar a atual temporada (2019/2020), desde que cumpram determinadas normas. E MAIS:

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