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futebol

Fifa passará a considerar Uruguai como tetracampeão mundial

Celeste venceu os Jogos Olímpicos de 1924 e 1928, quando ainda não existia a Copa do Mundo, e seleções usavam seus principais atletas. À época, Fifa organizava o torneio...
LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2021 às 14:25

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 14:25

Crédito: Mauro PIMENTEL / AFP
Campeão dos Jogos Olímpicos de 1924 e 1928, o Uruguai será declarado como tetracampeão mundial pela Fifa. De acordo com o jornal português "A Bola", a entidade passará a considerar os títulos das Olimpíadas conquistadas pela Celeste, numa época em que ainda não existia a Copa do Mundo.
+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da Copa AméricaOs Jogos Olímpicos têm muita importância para o futebol uruguaio, uma vez que àquela época as seleções usavam seus principais jogadores no torneio. Além disso, a Fifa era quem organizava a competição nas Olimpíadas, diferentemente dos dias atuais, onde o Comitê Olímpico Internacional (COI) coordena.
O Uruguai venceu a Suíça, em 1924, nos Jogos de Paris, por 3 a 0 na decisão. Quatro anos depois, a Celeste bateu a Argentina por 2 a 1, nos Jogos de Amsterdã. Na Copa do Mundo, os uruguaios foram campeões em 1930 e 1950. Com a confirmação do tetra, os sul-americanos se juntarão a Itália e Alemanha.
+ Fernandinho renovou até 2022! Veja como estão os jogadores que eram do elenco do Manchester City quando o brasileiro chegou ao futebol inglês!
Em novembro, o LANCE! trouxe uma reportagem especial os anos dourados da Celeste na década de 1920 e explicou o porquê dos títulos olímpicos serem tão importantes. Clique aqui e confira.

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