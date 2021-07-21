Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fifa parabeniza São Paulo pela classificação na Libertadores: 'Continua sonhando com o tetra'
futebol

Fifa parabeniza São Paulo pela classificação na Libertadores: 'Continua sonhando com o tetra'

Maior entidade do futebol mundial exaltou o Tricolor após a vitória do clube do Morumbi sobre o Racing e a continuidade do sonho do tetra, tanto da Liberta, quanto do Mundial...

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 00:17

LanceNet

Crédito: Marcelo Endelli / POOL / AFP
A vitória do São Paulo por 3 a 1 sobre o Racing-ARG e a consequente vaga às quartas de final da Libertadores, fez a Fifa, maior entidade do futebol mundial, parabenizar o Tricolor pelo triunfo. Em postagem nas redes sociais, a entidade ressaltou o tricampeonato mundial do Tricolor, conquistados em 1992, 1993 e 2005.
- Os campeões mundiais de 1992, 1993 e 2005 dão mais um passo em direção a um clube campeão mundial. São Paulo FC, continue sonhando em se tornar o primeiro lado sul-americano a ostentar 4 coroas globais - escreveu o perfil da Fifa no Twitter.
TABELA> Veja classificação e simulador da Libertadores clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
ATUAÇÕES: Marquinhos vive noite mágica na Libertadores e vira herói na classificação do São Paulo contra o Racing No entanto, para chegar ao Mundial, o São Paulo precisa vencer a Libertadores. A equipe do técnico Hernán Crespo espera o vencedor de Palmeiras e Universidad Católica nas quartas de final da competição continental.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados