Fifa parabeniza São Paulo pela classificação na Libertadores: 'Continua sonhando com o tetra'

A vitória do São Paulo por 3 a 1 sobre o Racing-ARG e a consequente vaga às quartas de final da Libertadores, fez a Fifa, maior entidade do futebol mundial, parabenizar o Tricolor pelo triunfo. Em postagem nas redes sociais, a entidade ressaltou o tricampeonato mundial do Tricolor, conquistados em 1992, 1993 e 2005.
- Os campeões mundiais de 1992, 1993 e 2005 dão mais um passo em direção a um clube campeão mundial. São Paulo FC, continue sonhando em se tornar o primeiro lado sul-americano a ostentar 4 coroas globais - escreveu o perfil da Fifa no Twitter.
No entanto, para chegar ao Mundial, o São Paulo precisa vencer a Libertadores. A equipe do técnico Hernán Crespo espera o vencedor de Palmeiras e Universidad Católica nas quartas de final da competição continental.