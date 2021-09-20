Fifa marca encontro para debater Copa do Mundo a cada dois anos

Crédito: GIUSEPPE CACACE / AFP

A Fifa informou nesta segunda-feira (20) que realizará uma cúpula virtual com suas filiadas no dia 30 de setembro para debater mudanças no calendário internacional do futebol. A principal delas seria a realização da Copa do Mundo a cada dois anos, em vez de quatro. A mudança poderia levar mais seleções à fase final da Copa do Mundo, além da chance de mais países sediarem o torneio. A partir do Mundial de 2026 haverá o aumento de 32 para 48 equipes na competição.

Se a alteração for aprovada, a Copa do Mundo passará a ser disputada a cada dois anos após a edição de 2026, que será realizada nos três países da América do Norte (Canadá, Estados Unidos e México).

"Há um amplo consenso de que o calendário internacional deve ser reformado e aprimorado. Após convites aos interessados, incluindo todas as confederações, no início de setembro, as discussões estão sendo organizadas nas próximas semanas", escreveu a Fifa, em nota oficial.

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O francês Arsène Wenger, ex-treinador do Arsenal e atualmente diretor de desenvolvimento da Fifa, voltou a defender este mês um torneio internacional de seleções todos os anos, o que teria efeitos na Copa do Mundo e em competições continentais, como a Eurocopa e a Copa América."A FIFA tem o compromisso de ser um fórum para debates significativos, envolvendo uma ampla gama de interessados, incluindo torcedores, e espera discussões sobre o crescimento sustentável do futebol em todas as regiões do mundo, em todos os níveis", concluiu a entidade máxima do futebol.

A Associação Europeia de Clubes, o Fórum das Ligas Mundiais e o sindicato dos jogadores mundiais, a FIFPRO também participarão do encontro virtual. Até o momento, entidades como a Uefa e a CONMEBOL, além das federações portuguesa e alemã, se mostraram contrárias à ideia de uma Copa do Mundo bienal.

Na semana passada, a Fifa divulgou o resultado de uma enquete online com mais de 23 mil pessoas que mostra 55% de apoio à iniciativa de reduzir o intervalo entre as Copas do Mundo.