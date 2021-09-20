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futebol

Fifa marca encontro para debater Copa do Mundo a cada dois anos

Possível mudança no calendário internacional será pauta de encontro virtual com federações no próximo dia 30. Medida encontra resistência de grandes entidades...

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 15:07

LanceNet

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Publicado em 

20 set 2021 às 15:07
Crédito: GIUSEPPE CACACE / AFP
A Fifa informou nesta segunda-feira (20) que realizará uma cúpula virtual com suas filiadas no dia 30 de setembro para debater mudanças no calendário internacional do futebol. A principal delas seria a realização da Copa do Mundo a cada dois anos, em vez de quatro. A mudança poderia levar mais seleções à fase final da Copa do Mundo, além da chance de mais países sediarem o torneio. A partir do Mundial de 2026 haverá o aumento de 32 para 48 equipes na competição.
Se a alteração for aprovada, a Copa do Mundo passará a ser disputada a cada dois anos após a edição de 2026, que será realizada nos três países da América do Norte (Canadá, Estados Unidos e México).
"Há um amplo consenso de que o calendário internacional deve ser reformado e aprimorado. Após convites aos interessados, incluindo todas as confederações, no início de setembro, as discussões estão sendo organizadas nas próximas semanas", escreveu a Fifa, em nota oficial.
+ Luiz Gomes: 'Copa a cada dois anos pode ser um tiro no pé da Fifa'
O francês Arsène Wenger, ex-treinador do Arsenal e atualmente diretor de desenvolvimento da Fifa, voltou a defender este mês um torneio internacional de seleções todos os anos, o que teria efeitos na Copa do Mundo e em competições continentais, como a Eurocopa e a Copa América."A FIFA tem o compromisso de ser um fórum para debates significativos, envolvendo uma ampla gama de interessados, incluindo torcedores, e espera discussões sobre o crescimento sustentável do futebol em todas as regiões do mundo, em todos os níveis", concluiu a entidade máxima do futebol.
A Associação Europeia de Clubes, o Fórum das Ligas Mundiais e o sindicato dos jogadores mundiais, a FIFPRO também participarão do encontro virtual. Até o momento, entidades como a Uefa e a CONMEBOL, além das federações portuguesa e alemã, se mostraram contrárias à ideia de uma Copa do Mundo bienal.
Na semana passada, a Fifa divulgou o resultado de uma enquete online com mais de 23 mil pessoas que mostra 55% de apoio à iniciativa de reduzir o intervalo entre as Copas do Mundo.
Para o torneio de 2030, a América do Sul, com Uruguai, Argentina, Chile e Paraguai, disputa a candidatura com a Europa, mais precisamente a Inglaterra. A Fifa, por sua vez, deseja expandir para o Reino Unido, contemplando País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Espanha e Portugal, em conjunto, também estão na briga. A candidatura africana poderia ser a escolhida em 2032, enquanto a Ásia, com a China como favorita, receberia o Mundial em 2034.

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