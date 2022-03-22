Fifa informa regras para o sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo

Sorteio dos grupos da Copa do Qatar será realizado no dia 1º de abril Crédito: Kurt Schorrer/Divulgação/Fifa

A Fifa divulgou nesta terça-feira (22) o procedimento para a realização do sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022. O evento vai acontecer no dia 1º de abril, no Qatar, e será realizado com base no ranking de seleções a ser publicado no dia 31 de março.

Até a data do sorteio, 29 das 32 seleções já serão conhecidas. Das três equipes restantes, duas vão disputar a repescagem somente em junho e, a outra é decorrente dos playoffs da Europa, visto que o duelo entre Escócia e Ucrânia foi adiado pela guerra com a Rússia.

País-sede da Copa, o Qatar vai ocupar a posição A1 do primeiro pote, que terá as sete primeiras seleções do ranking mundial. O segundo pote terá as equipes entre as posições 8 e 15 da lista, o terceiro pote com os países entre 16ª e 23ª colocações, e o quarto pote com aquelas entre 24º e 28º lugares mais os três espaços dos times restantes, para completar as 32 seleções.

Na repescagem mundial, o regulamento para decidir as duas últimas vagas na Copa do Mundo é: o vencedor do playoff entre os dois terceiros colocados dos grupos da Ásia, vai enfrentar o quinto colocado da América do Sul, enquanto o quarto lugar da Concacaf (América Central e do Norte) joga com o vencedor da Oceania.