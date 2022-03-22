Fifa informa regras para o sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo

A Fifa divulgou nesta terça-feira (22) o procedimento para a realização do sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022. O evento vai acontecer no dia 1º de abril, no Qatar, e será realizado com base no ranking de seleções a ser publicado no dia 31 de março.
Até a data do sorteio, 29 das 32 seleções já serão conhecidas. Das três equipes restantes, duas vão disputar a repescagem somente em junho e, a outra é decorrente dos playoffs da Europa, visto que o duelo entre Escócia e Ucrânia foi adiado pela guerra com a Rússia.
País-sede da Copa, o Qatar vai ocupar a posição A1 do primeiro pote, que terá as sete primeiras seleções do ranking mundial. O segundo pote terá as equipes entre as posições 8 e 15 da lista, o terceiro pote com os países entre 16ª e 23ª colocações, e o quarto pote com aquelas entre 24º e 28º lugares mais os três espaços dos times restantes, para completar as 32 seleções.
Na repescagem mundial, o regulamento para decidir as duas últimas vagas na Copa do Mundo é: o vencedor do playoff entre os dois terceiros colocados dos grupos da Ásia, vai enfrentar o quinto colocado da América do Sul, enquanto o quarto lugar da Concacaf (América Central e do Norte) joga com o vencedor da Oceania.
As seleções da mesma confederação serão separadas dentro de cada um dos oito grupos da Copa do Qatar, com exceção das 13 equipes europeias. Sendo assim, cinco das oito chaves terão dois times da Europa.