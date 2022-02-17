Fifa estuda seleções com 26 atletas convocados na Copa do Mundo

A Fifa estuda liberar que as seleções classificadas para a disputa da Copa do Mundo convoquem 26 jogadores, segundo o "GE". Por conta dos efeitos da Covid-19, a entidade máxima do futebol pensa em ampliar o tradicional número de 23 jogadores selecionáveis.No entanto, o corpo técnico da Fifa e o congresso internacional do organismo, que deve ser realizado entre o fim de março e o início de abril, ainda precisa discutir algumas questões, como número de atletas que poderão ser relacionados para uma partida.

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Ainda não há uma certeza se esses três jogadores excedentes poderiam ser convocados para um jogo. O número de atletas disponíveis para iniciar um confronto no banco de reservas também precisa ser definido nos próximos meses.

Na última convocação da Seleção Brasileira, Tite já havia chamado 26 atletas para os confrontos contra Equador e Paraguai pela Eliminatória da Copa do Mundo. Há a expectativa de que o comandante do Brasil convoque novamente 26 nomes para os duelos contra Chile e Bolívia.