Fifa estuda possibilidade de realizar Copa do Mundo a cada dois anos

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O formato atual da Copa do Mundo, que é disputada a cada quatro anos, pode estar com os dias contados. Entidade máxima do futebol, a Fifa estuda a possibilidade de realizar o maior torneio do esporte a cada dois anos, de acordo com informações do "UOL".

+ Tabela das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022Presidente da Fifa, Gianni Infantino é o principal interessado na mudança, que poderia levar mais seleções à fase final da competição, além da chance de mais países sediarem o torneio. Vale lembrar que a partir do Mundial de 2026 haverá o aumento de 32 para 48 equipes disputando a Copa do Mundo.

Segundo a publicação, a Confederação Africana de Futebol (CAF) se mostrou favorável à mudança, o que garantiria 56 votos dos 211 possíveis em Congresso. O continente tem a intenção de receber o Mundial novamente, o que ocorreu somente em 2010. O Marrocos já foi candidato para as edições de 2006, 2010 e 2026, mas saiu derrotado em todas.

Se a mudança for aprovada, a Copa do Mundo passará a ser disputada a cada dois anos após o torneio de 2026, que será realizado nos três países da América do Norte (Canadá, Estados Unidos e México). Ou seja, a primeira edição seria em 2028.

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