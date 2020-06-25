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Fifa elege Austrália e Nova Zelândia como sedes da Copa do Mundo feminina

É a primeira vez que a Copa do Mundo feminina será realizada na Oceania
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2020 às 15:26

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 15:26

Seleção feminina: Brasil x França
Brasil x França, na Copa do Mundo de 2019 Crédito: FIFA/Getty Image
Austrália e Nova Zelândia irão sediar em conjunto a Copa do Mundo feminina em 2023. A escolha foi anunciada pela Fifa nesta quinta-feira (25), após votação de conselheiros da entidade por meio de videoconferência.
O Brasil chegou a manifestar interesse, mas, no dia 8 de junho, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) retirou a sua candidatura.
Austrália e Nova Zelândia desbancaram dois candidatos, a Colômbia e o Japão. É a primeira vez que a Copa do Mundo feminina será realizada na Oceania. Antes, a competição teve como sede China (1991), Suécia (1995), Estados Unidos (1999 e 2003), China (2007), Alemanha (2011), Canadá (2015) e França (2019).
Após desistir do pleito, a CBF anunciou apoio à realização do torneio na Colômbia.
De acordo com a CBF, a candidatura foi retirada porque o governo federal não apresentou as garantias exigidas pela Fifa. O governo explicou ao órgão que comanda o futebol mundial que, em razão da pandemia de Covid-19, não conseguiria assinar o termo de compromisso com as condições impostas pela Fifa à apresentação da candidatura.
A CBF também colocou como empecilho o acúmulo de eventos esportivos recentes realizados no país, embora esse fator já existisse quando a confederação anunciou a intenção de se candidatar, no ano passado.
Desde o início da década passada, o Brasil abrigou a Copa das Confederações (2013), a Copa do Mundo masculina (2014), a Olimpíada e a Paraolimpíada do Rio (2016), a Copa América (2019) e o Mundial masculino de futebol sub-17 (2019).

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