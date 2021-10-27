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futebol

Fifa e Ifab liberam, permanentemente, regra das cinco substituições

Com a liberação da regra pela Fifa e pelo Ifab, organizações terão a opção de aplicá-la ou não em todas as suas campeonatos...

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 16:31

LanceNet

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Publicado em 

27 out 2021 às 16:31
Crédito: Lars Baron/Getty Images
De forma permanente, a regra das cinco substituições nas partidas será mantida no futebol. Em reunião nesta quarta-feira, a Fifa e a International Board (Ifab) decidiram que a escolha será de cada organização para aplicar ou não a regra.Até a decisão desta quarta-feira, estava decidido que as cinco substituições seriam mantidas até o fim da próxima Copa do Mundo, que ocorre no Qatar no final de 2022. Após pedidos de diversas associações nacionais, a opção será permanente no esporte.
A reunião entre a Fifa e a International Board (Ifab) decidiu que as cinco substituições serão opcionais por parte de cada organização do futebol. A Premier League, ao contrário das outras grandes ligas europeias, escolheu manter apenas três trocas de jogadores nas partidas.
Serão mantidas os padrões atuais, com as mudanças podendo ser feitas com três paralisações, além do intervalo. Uma substituição adicional também é permitida caso a partida seja levada para a prorrogação.
DESAFIO NO VARTambém foi debatida, na reunião, a opção da adoção de um desafio por parte das equipes. A ideia, levada à reunião pela Conmebol, deseja que o tempo do jogo seja parado durante a análise do vídeo por parte da arbitragem do confronto.
A entidade máxima do futebol sul-americano também propôs a ideia de um intervalo de 25 minutos em grandes eventos, como a final da Libertadores, mas a ideia não foi bem aceita pelo Ifab. A International Board falou sobre um "possível impacto negativo no bem-estar dos atletas com o longo período de inatividade".

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