Fifa e Conmebol confirmam datas para a realização das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar

Crédito: Norberto Duarte/AFP

A Fifa e a Conmebol confirmaram a realização das duas primeiras rodadas das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022 que serão disputadas nos dias oito e 13 de outubro. Apesar da pressão da Associação de Clubes Europeus para o adiamento das jornadas por conta da pandemia da Covid-19, a situação segue como prevista inicialmente.

Em conferência virtual com representantes das confederações dos 10 países da América do Sul, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, garantiu que o órgão máximo do futebol irá fazer com que os clubes cumpram o regulamento que os obriga a liberar os jogadores convocados para as suas seleções.

Ainda há dúvidas sobre a questão da logística de viagens dos times nacionais e, segundo informa o “As”, ainda há divergências em alguns pontos discutidos nesta terça-feira. Argentina, Venezuela e Paraguai se opuseram a realização dos jogos sem a presença de atletas que atuam na Europa, enquanto o Brasil tem sido aliado da Conmebol por conta de contratos publicitários.