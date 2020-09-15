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Fifa e Conmebol confirmam datas para a realização das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar

As duas primeiras rodadas serão realizadas nos dias oito e 13 de outubro. Associação de Clubes Europeus pressiona pelo adiamento dos jogos, mas Infantino garante partidas...

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 16:24

LanceNet

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Publicado em 

15 set 2020 às 16:24
Crédito: Norberto Duarte/AFP
A Fifa e a Conmebol confirmaram a realização das duas primeiras rodadas das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022 que serão disputadas nos dias oito e 13 de outubro. Apesar da pressão da Associação de Clubes Europeus para o adiamento das jornadas por conta da pandemia da Covid-19, a situação segue como prevista inicialmente.
Em conferência virtual com representantes das confederações dos 10 países da América do Sul, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, garantiu que o órgão máximo do futebol irá fazer com que os clubes cumpram o regulamento que os obriga a liberar os jogadores convocados para as suas seleções.
Ainda há dúvidas sobre a questão da logística de viagens dos times nacionais e, segundo informa o “As”, ainda há divergências em alguns pontos discutidos nesta terça-feira. Argentina, Venezuela e Paraguai se opuseram a realização dos jogos sem a presença de atletas que atuam na Europa, enquanto o Brasil tem sido aliado da Conmebol por conta de contratos publicitários.
Uma nova reunião deve ser realizada nesta quinta-feira e os técnicos das seleções terão até o dia 20 para apresentar a lista dos convocados para os duelos decisivos. A convocação da Seleção Brasileira irá acontecer nesta sexta-feira, dia 18.

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