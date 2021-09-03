Fifa diz que tomará 'ações adequadas' após racismo no jogo entre Hungria e Inglaterra; Gareth também reclama

Crédito: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Apesar da goleada da Inglaterra por 4 a 0 sobre a Hungria, na última quinta-feira, pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo, o jogo mais uma vez foi motivo de lamentação. Assim como ocorreu durante partidas em Budapeste na Eurocopa, atos de racismo foram flagrados nas arquibancadas da Puskás Arena.

+ Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022A Fifa, porém, prometeu que irá analisar os casos que tomará as "medidas adequadas" sobre o episódio. Em nota, a entidade afirmou que tem "tolerância zero" com estes tipos de comportamento.

- Primeiramente e mais importante, a Fifa rejeita fortemente qualquer forma de racismo e violência e tem uma política muito clara de zero tolerância a esse comportamento no futebol. A Fifa tomará as ações adequadas assim que receber os relatórios sobre o jogo entre Hungria e Inglaterra - disse a entidade máxima do futebol.