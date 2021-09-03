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Fifa diz que tomará 'ações adequadas' após racismo no jogo entre Hungria e Inglaterra; Gareth também reclama

Raheem Sterling e Jude Bellingham foram alvos de cantos racistas em partida na Puskás Arena, em Budapeste. Torcida da casa vaiou o movimento antirracista antes do jogo...
LanceNet

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Publicado em 

03 set 2021 às 09:52

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 09:52

Crédito: ATTILA KISBENEDEK / AFP
Apesar da goleada da Inglaterra por 4 a 0 sobre a Hungria, na última quinta-feira, pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo, o jogo mais uma vez foi motivo de lamentação. Assim como ocorreu durante partidas em Budapeste na Eurocopa, atos de racismo foram flagrados nas arquibancadas da Puskás Arena.
+ Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022A Fifa, porém, prometeu que irá analisar os casos que tomará as "medidas adequadas" sobre o episódio. Em nota, a entidade afirmou que tem "tolerância zero" com estes tipos de comportamento.
- Primeiramente e mais importante, a Fifa rejeita fortemente qualquer forma de racismo e violência e tem uma política muito clara de zero tolerância a esse comportamento no futebol. A Fifa tomará as ações adequadas assim que receber os relatórios sobre o jogo entre Hungria e Inglaterra - disse a entidade máxima do futebol.
Técnico da Inglaterra, Gareth Southgate também lamentou os atos racistas durante a partida, mas também afirmou que seus atletas precisam de proteção. Ao final da partida, fogos de artifício foram atirados para dentro do campo.

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