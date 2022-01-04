Fifa divulga nome do atletas que irão concorrer no Prêmio Puskas

A Fifa divulgou o nome dos jogadores que irão concorrer ao Prêmio Puskas em relação ao gol mais bonito da temporada. Patrik Schick, com um golaço na Eurocopa pela República Tcheca, Taremi, com um tento de bicicleta na Champions League, e Lamela, que anotou um lindo gol no clássico entre Tottenham e Arsenal, disputam o troféu.

GOLAÇO DE SCHICKO atacante do Bayer Leverkusen anotou um golaço pela República Tcheca na estreia da Eurocopa. Na ocasião, a seleção de Patrik Schick derrotou a Escócia por 2 a 0. APESAR DA BICICLETA​Taremi, centroavante do Porto, também anotou um golaço contra a Juventus, em Turim, pelas quartas de final da Champions League. Apesar do gol do iraniano, os Dragões caíram para a Velha Senhora na Liga dos Campeões. CLÁSSICO VALE MAIS​Já Erik Lamela foi responsável por um raro gol de letra no clássico de Londres contra o Arsenal após bela jogada coletiva da equipe dos Spurs. Embora o argentino tenha feito um golaço, os Gunners venceram o duelo por 2 a 1. Son, atacante do Tottenham, é o atual vencedor do Prêmio Puskas. O evento da Fifa que irá premiar um dos três atacantes pelos golaços marcados em 2021 será realizado no próximo dia 17 de janeiro, em Zurique, na Suíça. Nos próximos dias, a entidade máxima do futebol também irá divulgar os atletas que irão concorrer ao The Best, prêmio entregue ao melhor jogador da temporada.