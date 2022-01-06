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futebol

Fifa divulga finalistas do prêmio de melhor técnico do ano; confira

Guardiola (City), Thomas Tuchel (Chelsea) e Roberto Mancini (Itália) concorrem na categoria...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2022 às 11:58

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 11:58

A Fifa anunciou, nesta quinta-feira, os finalistas ao prêmio 'The Best' de melhor técnico do mundo em 2021. Assim como na premiação da UEFA, os três que concorrem ao prêmio são Thomas Tuchel (Chelsea), Pep Guardiola (Manchester City) e Roberto Mancini (seleção italiana).
+ Aston Villa se aproxima de acordo com o Barcelona pelo empréstimo de Philippe CoutinhoJá dentre as treinadoras do futebol feminino, as finalistas são Lluís Cortés (Barcelona), Emma Hayes (Chelsea) e Sarina Weigman (seleção holandesa/seleção inglesa). A votação ocorreu através de um júri que teve presença de técnicos, técnicas, capitães de equipes e jornalistas.
+ Vinícius Júnior é o jogador mais valioso do mundo, segundo estudo
Nesta sexta-feira, a entidade máxima do futebol irá anunciar os finalistas aos prêmios de melhor jogador e jogadora. Os premiados serão conhecidos no próximo dia 17 de janeiro, em Zurique, na Suíça. Em agosto, Thomas Tuchel venceu o prêmio entregue pela UEFA.
Crédito: PepGuardiolaconcorreaoprêmiodemelhortécnicono 'TheBest'(Foto:ADRIANDENNIS/AFP

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