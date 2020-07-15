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Fifa divulga datas para a Copa do Mundo do Qatar em 2022

Final do maior evento de futebol será no dia 18 de dezembro, no Lusail Stadium, com capacidade para 80 mil torcedores. Início da Copa será no dia 21 de novembro...

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 14:06

LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2020 às 14:06
Crédito: Divulgação
A Fifa divulgou o calendário com as datas e horários dos jogos da Copa do Mundo do Qatar que será disputada em 2022. A primeira partida será no dia 21 de novembro e a final será no dia 18 de dezembro, às 13h (horário de Brasília), no Lusail Stadium com capacidade para 80 mil espectadores. Durante a fase de grupos, haverá quatro jogos por dia.
O Al Bayt Stadium, com 60 mil lugares, será o espaço inaugural do maior evento de futebol do mundo. Os horários dos confrontos, já convertidos para o fuso de Brasília, serão 7h, 10h, 13h e 16h. A fase de grupo terá duração de 12 dias e a última rodada deste ciclo serão realizadas apenas às 13h e 16h.
A disputa do terceiro lugar será no dia 17 de dezembro e será no Khalifa International Stadium. Durante a competição, devido a proximidade dos locais de jogos, as seleções não precisarão fazer viagens aéreas. Até o momento não existe nenhuma data sobre a questão da venda de ingressos para o público geral.

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