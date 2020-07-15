Fifa divulga datas para a Copa do Mundo do Qatar em 2022

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A Fifa divulgou o calendário com as datas e horários dos jogos da Copa do Mundo do Qatar que será disputada em 2022. A primeira partida será no dia 21 de novembro e a final será no dia 18 de dezembro, às 13h (horário de Brasília), no Lusail Stadium com capacidade para 80 mil espectadores. Durante a fase de grupos, haverá quatro jogos por dia.

O Al Bayt Stadium, com 60 mil lugares, será o espaço inaugural do maior evento de futebol do mundo. Os horários dos confrontos, já convertidos para o fuso de Brasília, serão 7h, 10h, 13h e 16h. A fase de grupo terá duração de 12 dias e a última rodada deste ciclo serão realizadas apenas às 13h e 16h.