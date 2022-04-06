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futebol

Fifa desmente que tenha a intenção de aumentar o tempo de jogo na Copa do Mundo

Entidade máxima do futebol nega que rumores de passar a partida de 90 para 100 minutos sejam verdadeiros. Fifa é subordinada à Ifab, que é responsável pelas regras do jogo...

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 15:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2022 às 15:40
Após rumores de que a Fifa planejava aumentar o tempo de jogo na Copa da Mundo de 2022, a entidade máxima do futebol veio a público nesta quarta-feira para desmentir que tenha tal intenção. Em comunicado, o órgão informou que a medida não será aplicada no Mundial do Qatar ou em outra competição.- Após alguns relatos e rumores divulgados hoje, a Fifa gostaria de esclarecer que não haverá alterações nas regras sobre a duração das partidas de futebol da Copa do Mundo 2022 ou qualquer outra competição - afirmou a entidade.
+ Veja a tabela e os grupos da Copa do Mundo de 2022
A notícia de que a Fifa planejava aumentar o tempo de jogo, passando de 90 para 100 minutos, foi divulgada pelo jornal italiano "Corriere dello Sport". Segundo a publicação, a intenção da entidade seria "evitar o desperdício de tempo em uma partida".
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Vale lembrar que a Fifa não pode alterar as regras do futebol, uma vez que a International Board (Ifab) é a responsável pelas normas do esporte. A entidade máxima, inclusive, é subordinada à associação internacional de arbitragem.
Crédito: CopadoMundodoQataraconteceentrenovembroedezembrode2022(Foto:FRANCKFIFE/AFP

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