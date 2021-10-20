Fifa define sorteio dos grupos da Copa do Mundo do Qatar para o dia 1º de abril de 2022

Crédito: ODD ANDERSEN / AFP

A pouco mais de um ano para a Copa do Mundo de 2022, a Fifa definiu nesta quarta-feira que sorteará os grupos da competição no dia 1º de abril do próximo ano. A cerimônia será realizada em Doha, capital do Qatar, país que receberá o Mundial.O sorteio das chaves será realizado antes da repescagem para a Copa do Mundo, que deverá ocorrer em junho. Quatro seleções brigam por duas vagas no torneio, sendo uma da América do Sul (Conmebol), uma da América Central ou do Norte (Concacaf), uma da Ásia (AFC) e uma da Oceania (OFC).

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Na repescagem das Eliminatórias Europeias, que tem regulamento próprio, as dez seleções que ficarem e segundo nos seus grupos somar-se-ão aos dois melhores classificados da Nations League que não tiverem garantido a ida para o Mundial. As 12 seleções serão divididas em três potes, onde farão jogos eliminatórios em partida única para determinar os outros três classificados.

A África não possui repescagem e todas as vagas são preenchidas durantes diferentes fases das Eliminatórias Africanas.

A Copa do Mundo de 2022 será realizada entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro. Por conta do calor no Oriente Médio, o Mundial será pela primeira vez no fim do ano. Até o momento, o Qatar, país-sede, além de Dinamarca e Alemanha já estão classificados.

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