Fifa confirma sequência do Mundial de Clubes no atual formato

Embora tenha a intenção de criar um novo Mundial de Clubes, a Fifa confirmou que o torneio continuará sendo disputado no modelo atual, pelo menos a curto prazo. Nesta quinta-feira, durante o Congresso da entidade, em Doha, o presidente Gianni Infantino confirmou falou sobre o tema.- Com exceção da Europa, o Mundial de Clubes é algo importante para o mundo inteiro. Continuamos em busca de um formato que seja mais inclusivo e mais atrativo, que ajude no desenvolvimento do futebol no mundo inteiro - disse Infantino, confirmando a sequência do torneio enquanto nada for decidido.

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A princípio, a ideia da Fifa era que o novo Mundial de Clubes fosse disputado a cada quatro anos, com 24 clubes. A entidade chegou a confirmar o torneio para 2021, na China, mas a pandemia da Covid-19 mudou os planos de realizar a competição, que substituiria a Copa das Confederações.

Por conta dos efeitos da doença ao redor do mundo, a Fifa optou por realizar as edições de 2020 e 2021 do Mundial de Clubes no formato que já era utilizado. Por conta do calendário apertado, os torneios ocorreram, em 2021 (Qatar) e 2022 (Emirados Árabes Unidos), respectivamente.

A exemplo das últimas duas edições, o próximo Mundial de Clubes também deverá ser disputado no início do próximo, mas referente ao ano de 2022. Como a Copa do Mundo acontece entre novembro e dezembro, não deverá haver tempo hábil para que se jogue antes de 2023.

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O formato atual do Mundial de Clubes conta com apenas sete equipes, sendo os campeões continentais os classificados e o vencedor nacional do país-sede: Conmebol (América do Sul), Uefa (Europa), AFC (Ásia), OFC (Oceania), CAF (África) e Concacaf (América Central, do Norte e Caribe).