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futebol

Fifa cancela Copas do Mundo sub-20 e sub-17 e transfere os dois torneios para 2023

Entidade alega que "está claro que a situação mundial não se normalizou o suficiente" e decide por adiar as competições que seria realizadas em 2021...
LanceNet

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Publicado em 

24 dez 2020 às 13:32

Publicado em 24 de Dezembro de 2020 às 13:32

Crédito: Alexandre Loureiro/CBF
Em comunicado divulgado nesta quinta-feira, a Fifa confirmou o cancelamento das Copas do Mundo masculinas sub-17 e sub-20. Os torneios seriam realizados em 2021 e foram transferidos para 2023. As sedes continuam as mesmas: categoria sub-20 na Indonésia e sub-17 no Peru.
+ Haaland, Neymar, Lewandowski… listamos 20 nomes que têm tudo para serem os craques da décadaComo justificativa, a entidade máxima do futebol alegou que a Fifa "a pandemia de Covid-19 segue representando um desafio para a organização de competições internacionais e restringiu viagens internacionais." Nesta quarta-feira, a Conmebol já havia confirmado o cancelamento dos sul-americanos das categorias.
Veja o comunicado oficial da Fifa:
"Como resultado da pandemia do coronavírus, o Bureau do Conselho da FIFA decidiu cancelar as edições de 2021 da Copa do Mundo Sub-20 da FIFA ™ e da Copa do Mundo Sub-17 da FIFA ™, e nomear a Indonésia e ao Peru, anfitriões dos torneios em 2021, organizadores das edições de 2023."

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