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Comitê de Ética

Fifa bane Marco Polo Del Nero para sempre do futebol

Ex-presidente da CBF foi punido por corrupçao

Publicado em 27 de Abril de 2018 às 12:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2018 às 12:34
Na foto, ex-presidente da CBF Marco Polo Del Nero Crédito: Divulgação/CBF
A Fifa anunciou nesta sexta-feira que decidiu banir de forma definitiva o ex-presidente do CBF Marco Polo Del Nero das atividades ligadas ao futebol. O Comitê de Ética da entidade resolveu que o cartola estará impedido para sempre de exercer funções no esporte, ao fim de uma suspensão de 45 dias imposta ao brasileiro.
"A câmara de decisão concordou com as recomendações da câmara de investigação e considerou o senhor Del Nero culpado de violar os artigos 21 (suborno e corrupção), 20 (oferecer ou aceitar presentes ou outros benefícios), 19 (conflitos de interesse), 15 (lealdade) e 13 (regras gerais de conduta) do Código de Ética da Fifa", lê-se na nota.

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