Fifa bane Marco Polo Del Nero para sempre do futebol

A Fifa anunciou nesta sexta-feira que decidiu banir de forma definitiva o ex-presidente do CBF Marco Polo Del Nero das atividades ligadas ao futebol. O Comitê de Ética da entidade resolveu que o cartola estará impedido para sempre de exercer funções no esporte, ao fim de uma suspensão de 45 dias imposta ao brasileiro.
"A câmara de decisão concordou com as recomendações da câmara de investigação e considerou o senhor Del Nero culpado de violar os artigos 21 (suborno e corrupção), 20 (oferecer ou aceitar presentes ou outros benefícios), 19 (conflitos de interesse), 15 (lealdade) e 13 (regras gerais de conduta) do Código de Ética da Fifa", lê-se na nota.