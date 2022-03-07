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Fifa autoriza que estrangeiros que atuam na Rússia ou Ucrânia assinem com outros clubes, incluindo europeus

Jogadores poderão se transferir para outros times até o fim da temporada, em junho deste ano, incluindo equipes da Europa. Entidade liberou exceção mesmo com janela fechada...
LanceNet

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Publicado em 

07 mar 2022 às 17:43

Publicado em 07 de Março de 2022 às 17:43

Após diferentes veículos noticiarem a liberação de jogadores estrangeiros que atuam na Rússia ou Ucrânia para acertarem com outras equipes, por conta da guerra entre os países, a Fifa confirmou a informação nesta segunda-feira. De acordo com a entidade, todos os contratos serão suspensos até o fim da temporada, no mês de junho.A notícia era esperada por clubes brasileiros, que têm interesse em nomes que atuam no Leste Europeu, mas a novidade é que a Fifa autorizou que os jogadores possam acertar com outras equipes do Velho Continente. Mesmo com a janela de transferências fechadas, os times poderão registar os atletas até o dia 7 de abril, com no máximo duas peças que estão nestas condições.
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De acordo com dados do "Transfermarkt", mais de 30 brasileiros atuam entre Rússia e Ucrânia somados. No russo Zenit, por exemplo, são cinco jogadores. No ucraniano Shakhtar Donetsk, por outro lado, são 13 atletas.
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VEJA A NOTA DA FIFA NA ÍNTEGRA
"No que diz respeito à situação na Ucrânia, a fim de proporcionar aos jogadores e treinadores a oportunidade de trabalhar e receber um salário, e para proteger os clubes ucranianos, a menos que as partes no contrato relevante concordem explicitamente em contrário, todos os contratos de trabalho de jogadores e treinadores estrangeiros com clubes filiado à Associação Ucraniana de Futebol (UAF) serão considerados automaticamente suspensos até o final da temporada na Ucrânia (30 de junho de 2022), sem a necessidade de qualquer ação das partes nesse sentido.
A fim de facilitar a saída de jogadores e treinadores estrangeiros da Rússia, caso os clubes afiliados à União de Futebol da Rússia (FUR) não cheguem a um acordo mútuo com seus respectivos jogadores e treinadores estrangeiros antes ou em 10 de março de 2022 e a menos que acordado de outra forma por escrito, os jogadores e treinadores estrangeiros terão o direito de suspender unilateralmente seus contratos de trabalho com os clubes afiliados à FUR em questão até o final da temporada na Rússia (30 de junho de 2022).
A suspensão de um contrato de acordo com os parágrafos acima significará que jogadores e treinadores serão considerados “sem contrato” até 30 de junho de 2022 e, portanto, terão a liberdade de assinar um contrato com outro clube sem enfrentar consequências de qualquer tipo.
Flexibilidade adicional
Além disso, a fim de dar flexibilidade aos jogadores cujo registro foi na Federação Ucraniana (UAF) ou na Federação Russa (FUR) e que deixaram ou pretendem sair do território da Ucrânia ou da Rússia em consequência da guerra na Ucrânia, os jogadores estrangeiros cujo registro anterior foi a UAF ou a FUR poderão inscrever-se mesmo que o período de inscrição esteja encerrado na associação do clube com o qual celebrem um novo contrato.
Para que essa exceção seja aplicável e proteja a integridade das competições, o registro no novo clube precisa ocorrer antes ou em 7 de abril de 2022.
Para proteger ainda mais a integridade das competições, os clubes têm o direito de registrar no máximo dois jogadores que se beneficiaram da exceção.
Proteção de jogadores
Em relação à proteção de menores, os menores que fogem da Ucrânia para outros países devido ao conflito armado serão considerados como cumprindo os requisitos do artigo 19, parágrafo 2 d) do Regulamento de Status e Transferências, que isenta os menores refugiados da regra que impede a transferência internacional de jogadores antes dos 18 anos.
A FIFA reitera sua condenação ao uso contínuo da força pela Rússia na Ucrânia e pede a rápida cessação das hostilidades e o retorno à paz."
Crédito: MalcomeYuriAlbertosãodoisdosbrasileirosqueatuamnofuteboldaRússia(Foto:Divulgação/Zenit

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