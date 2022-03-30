Fifa autoriza novas regras de empréstimo que em breve vão entrar em vigor

Após reunião nesta quarta, a Fifa autorizou o funcionamento de um novo regulamento de empréstimo de jogadores, que vai entrar em vigor no dia 1 de julho e começarão a valer a partir da próxima janela de transferências de inverno.As novas regras serão aplicadas a jogadores com até 21 anos, formados em seus clubes, e terá impacto no número de jogadores que podem ser contratados e emprestados, além da duração do vínculo, que será de seis meses a um ano.​Os clubes de federações filiadas à Fifa deverão cumprir as regras em um prazo de até três anos. Assim, de 1 de julho de 2022 até 30 de junho de 2023, os clubes deverão ter, no máximo, oito jogadores recebidos por empréstimos e o mesmo número de atletas cedidos na mesma condição. Na temporada seguinte, o número máximo reduzirá para sete, e para seis em 2024.