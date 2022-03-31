Fifa atualiza ranking de seleções e Brasil volta à liderança após cinco anos; veja como ficou

A Fifa divulgou nesta quinta-feira a atualização do ranking de seleções, confirmando, assim, os potes da Copa do Mundo de 2022, que acontece entre novembro e dezembro, no Qatar. A grande novidade fica por conta da Seleção Brasileira, que ultrapassou a Bélgica e voltou à liderança. O Brasil não figurava no topo da lista desde 2017, quando Alemanha e Argentina completavam o top-3. Neste ano, além dos belgas, que agora estão em segundo, a França, atual campeã mundial, é quem fecha o pódio das melhores seleções do planeta.
Na dez primeiras colocações, apenas a Itália, que conquistou a Eurocopa no ano passado, é quem não disputará a Copa do Mundo. A Azzurra foi eliminada na semifinal da repescagem das Eliminatórias Europeias após derrota para a Macedônia do Norte.
VEJA AS DEZ PRIMEIRAS SELEÇÕES DO RANKING DA FIFA1º: Brasil - 1832,69 pontos2º: Bélgica - 1827,00 pontos3º: França - 1789,85 pontos4º: Argentina - 1765,13 pontos5º: Inglaterra - 1761,71 pontos6:º Itália - 1723,31 pontos7º: Espanha - 1709,19 pontos8º: Portugal - 1674,78 pontos9º: México - 1658,82 pontos10º: Holanda - 1658,66 pontos México e Holanda, que estão no top-10, além da Alemanha (12ª), estarão no pote 2 do sorteio da Copa do Mundo, que acontecerá nesta sexta-feira. Isso quer dizer que uma das três poderá cair no grupo da Seleção Brasileira, que estará no pote 1. País-sede, o Qatar também será cabeça de chave.
POTES DA COPA DO MUNDOPote 1: Qatar, Brasil, Bélgica, França, Argentina, Inglaterra, Espanha e Portugal;
Pote 2: México, Holanda, Dinamarca, Alemanha, Uruguai, Suíça, Estados Unidos e Croácia;
Pote 3: Senegal, Irã, Japão, Marrocos, Sérvia, Polônia, Coreia do Sul, Tunísia;
Pote 4: Camarões, Canadá, Equador, Arábia Saudita, Gana, repescagem intercontinental 1, repescagem intercontinental 2 e repescagem europeia.
JOGOS DA REPESCAGEMCosta Rica x Nova ZelândiaPaís de Gales x Escócia ou UcrâniaPeru x Austrália ou Emirados Árabes