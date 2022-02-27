Fifa anuncia primeiras sanções contra a Rússia

A Fifa anunciou neste domingo o primeiro pacote de sanções contra a Rússia, devido ao conflito militar com a invasão à Ucrânia. As medidas foram tomadas em coordenação com a Uefa, seguindo as recomendações do Comitê Olímpico Internacional (COI).> Grupo com atletas brasileiros consegue deixar Ucrânia em meio à invasão russa

Entre as medidas impostas estão:

- Nenhuma competição internacional será disputada na Rússia. A seleção russa terá seus jogos como mandante em campo neutro e sem público, não poderá competir sob a bandeira do país e seu hino não poderá ser tocado.

- A associação que representa a Rússia deve participar de qualquer competição com o nome de ‘União de Futebol da Rússia’ (RFU) e não ‘Rússia’.

As sanções podem ser reavaliadas de acordo com as novidades da ação militar da Rússia na Ucrânia. Existe a possibilidade de que a seleção russa seja expulsa das Eliminatórias para a Copa do Mundo no Qatar.

O próximo compromisso da Rússia é no dia 24 de março, quando a equipe enfrenta a Polônia, pela repescagem das Eliminatórias da Europa. O duelo, que estava previsto para ser com o mando dos russos, terá que mudar de local. Nesta semana, o presidente da Federação da Polônia se recusou a jogar contra a seleção russa.

Por parte da Rússia, antes do comunicado da Fifa, a Federação do país disse que ‘não vê qualquer fundamento’ para cancelar o jogo com a Polônia pelas Eliminatórias. Com as punições anunciadas neste domingo, é provável que a Rússia volte a se manifestar.