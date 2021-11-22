Fifa anuncia os indicados ao The Best com lista que inclui Neymar e Alisson

A Fifa anunciou os indicados para o prêmio The Best, que premiará os melhores da temporada. A lista final para as premiações incluiu os brasileiros Neymar e Alisson, além do ítalo-brasileiro Jorginho. Serão premiados também, treinadores e jogadoras do futebol feminino.A votação do The Best é dividida em quatro grupos: treinador de seleções, capitães de seleções, jornalistas e público geral, que vota no site da Fifa. Cada um tem o peso de 25% no voto. O anúncio do vencedor será feito no dia 17 de janeiro de 2022.
As premiações do The Best e da Bola de Ouro, esta feita pela revista francesa France Football, são separadas desde 2016. A última terá a sua premiação na próxima segunda-feira, no dia 29 de novembro.
Confira todos os indicados:
MELHOR JOGADORKarim Benzema (França / Real Madrid)Kevin De Bruyne (Bélgica / Manchester City)Cristiano Ronaldo (Portugal / Juventus / Manchester United)Robert Lewandowski (Polônia / Bayern de Munique)Lionel Messi (Argentina / Barcelona / Paris Saint-Germain)Neymar (Brasil / Paris Saint-Germain)Erling Haaland (Noruega / Borussia Dortmund)Jorginho (Itália / Chelsea)N’Golo Kanté (França / Chelsea)Kylian Mbappé (França / Paris Saint-Germain)Mohamed Salah (Egito / Liverpool)
MELHOR GOLEIROAlisson Becker (Brasil / Liverpool)Gianluigi Donnarumma (Itália / Milan / Paris Saint-Germain)Édouard Mendy (Senegal / Chelsea)Manuel Neuer (Alemanha / Bayern de Munique)Kasper Schmeichel (Dinamarca / Leicester City)
MELHOR TREINADOR - MASCULINOAntonio Conte (Itália / Inter de Milão / Tottenham)Hansi Flick (Alemanha / Bayern de Munique / Seleção Alemã)Pep Guardiola (Espanha / Manchester City)Roberto Mancini (Itália / Seleção Italiana)Lionel Sebastián Scaloni (Argentina / Seleção Argentina)Diego Simeone (Argentina / Atlético de Madrid)Thomas Tuchel (Alemanha / Chelsea)
MELHOR JOGADORAStina Blackstenius (Suécia / BK Häcken)Aitana Bonmati (Espanha / FC Barcelona)Lucy Bronze (Inglaterra / Manchester City FC)Magdalena Eriksson (Suécia / Chelsea FC)Caroline Graham Hansen (Noruega / FC Barcelona)Pernille Harder (Dinamarca / Chelsea FC)Jennifer Hermoso (Espanha / FC Barcelona)Ji So-yun (Coreia do Sul / Chelsea FC)Sam Kerr (Austrália / Chelsea FC)Vivianne Miedema (Holanda / Arsenal FC)Ellen White (Inglaterra / Manchester City FC)Alexia Putellas (Espanha / FC Barcelona)Christine Sinclair (Canadá / Portland Thorns FC)
MELHOR GOLEIRAAnn-Katrin Berger (Alemanha / Chelsea FC)Christiane Endler (Chile / Paris Saint-Germain / Lyon)Stephanie Lynn Marie Labbé (Canadá / FC Rosengård / Paris Saint-Germain)Hedvig Lindahl (Suécia / Atlético de Madrid)Alyssa Naeher (EUA / Chicago Red Stars)
MELHOR TREINADOR(A) - FEMININO Lluís Cortés (Espanha / FC Barcelona)Peter Gerhardsson (Suécia / Seleção Sueca)Emma Hayes (Inglaterra / Chelsea FC)Beverly Priestman (Inglaterra / Seleção Canadense)Sarina Wiegman (Holanda / Seleção Holandesa / Seleção Inglesa)