Fifa anuncia novas datas de janelas de transferência para 2020-21

O futebol passou por grandes mudanças devido à pandemia de coronavírus, e o mercado de transferências não é exceção. Com a suspensão de praticamente todas as ligas do mundo, a FIFA modificou as datas de transferência para a temporada 2020-21.

Nas duas principais liga da Europa, a Espanha está com o período que começará em 1º de junho e terminará em 1º de setembro; enquanto na Inglaterra, começará em 10 de junho e terminará em 1º de setembro. No Brasil, o período da janela ficou do dia 1 a 31 de julho. E MAIS: