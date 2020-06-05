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futebol

Fifa anuncia novas datas de janelas de transferência para 2020-21

Entidade teve que modificar as datas de transferência por conta da pandemia da COVID-19...
LanceNet

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Publicado em 

04 jun 2020 às 22:11

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 22:11

Crédito: FRANCOIS LO PRESTI / AFP
O futebol passou por grandes mudanças devido à pandemia de coronavírus, e o mercado de transferências não é exceção. Com a suspensão de praticamente todas as ligas do mundo, a FIFA modificou as datas de transferência para a temporada 2020-21.
Nas duas principais liga da Europa, a Espanha está com o período que começará em 1º de junho e terminará em 1º de setembro; enquanto na Inglaterra, começará em 10 de junho e terminará em 1º de setembro. No Brasil, o período da janela ficou do dia 1 a 31 de julho. E MAIS:

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