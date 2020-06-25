Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fifa anuncia início das eliminatórias para Copa de 2022 em setembro; estreia será só para América do Sul e Europa
futebol

Fifa anuncia início das eliminatórias para Copa de 2022 em setembro; estreia será só para América do Sul e Europa

Presidente da Fifa, Gianni Infantino concedeu entrevista coletiva virtual e confirmou mudanças no calendário do futebol mundial...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jun 2020 às 18:00

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 18:00

Crédito: RHONA WISE / AFP
A Fifa anunciou nesta quinta-feira que as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar, serão iniciadas no mês de setembro. No entanto, a estreia do torneio será apenas para países da América do Sul e Europa. A princípio, a competição seria iniciada em março, mas por conta da pandemia de coronavírus teve que ser cancelada.
Os países dos demais continentes vão começar a disputa pela vaga no Mundial com atraso. Por enquanto, estão mantidos os jogos a partir de outubro. A Fifa também confirmou que as janelas para jogos terão um dia a mais. Em junho de 2021, a Data Fifa terá sete dias a mais para países da Américas Central e do Norte, África, Ásia e Oceania.
Outra novidade confirmada pela entidade é a repescagem para a Copa, que seria realizada em março de 2022. A Fifa confirmou que os jogos serão realizados em junho do mesmo ano.E MAIS:DAZN exibe quartas de final da FA Cup, com gigantes ingleses em campoManchester United e Fred conversam sobre renovação de contrato do meiaBundesliga estuda volta dos torcedores nos estádiosPossíveis valores da ida de Arthur para Juventus são divulgados E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados