Fifa anuncia início das eliminatórias para Copa de 2022 em setembro; estreia será só para América do Sul e Europa

A Fifa anunciou nesta quinta-feira que as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar, serão iniciadas no mês de setembro. No entanto, a estreia do torneio será apenas para países da América do Sul e Europa. A princípio, a competição seria iniciada em março, mas por conta da pandemia de coronavírus teve que ser cancelada.
Os países dos demais continentes vão começar a disputa pela vaga no Mundial com atraso. Por enquanto, estão mantidos os jogos a partir de outubro. A Fifa também confirmou que as janelas para jogos terão um dia a mais. Em junho de 2021, a Data Fifa terá sete dias a mais para países da Américas Central e do Norte, África, Ásia e Oceania.
Outra novidade confirmada pela entidade é a repescagem para a Copa, que seria realizada em março de 2022. A Fifa confirmou que os jogos serão realizados em junho do mesmo ano.E MAIS:DAZN exibe quartas de final da FA Cup, com gigantes ingleses em campoManchester United e Fred conversam sobre renovação de contrato do meiaBundesliga estuda volta dos torcedores nos estádiosPossíveis valores da ida de Arthur para Juventus são divulgados E MAIS: