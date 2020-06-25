Fifa anuncia início das eliminatórias para Copa de 2022 em setembro; estreia será só para América do Sul e Europa

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A Fifa anunciou nesta quinta-feira que as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar, serão iniciadas no mês de setembro. No entanto, a estreia do torneio será apenas para países da América do Sul e Europa. A princípio, a competição seria iniciada em março, mas por conta da pandemia de coronavírus teve que ser cancelada.

Os países dos demais continentes vão começar a disputa pela vaga no Mundial com atraso. Por enquanto, estão mantidos os jogos a partir de outubro. A Fifa também confirmou que as janelas para jogos terão um dia a mais. Em junho de 2021, a Data Fifa terá sete dias a mais para países da Américas Central e do Norte, África, Ásia e Oceania.