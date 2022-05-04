Fifa anuncia data dos jogos restantes para definir os classificados para a Copa do Mundo 2022

A Fifa anunciou nesta quarta-feira as datas e o local das partidas restantes para definir as seleções classificadas à Copa do Mundo 2022. Os jogos acontecerão entre os dias 07 a 14 de junho, no estádio Ahmed Bin Ali, no Qatar.> Jogador do Celta de Vigo é condenado a quatro anos de prisão por abuso sexual

Antes disso, no dia 1º de junho, a Escócia pega a Ucrânia e, quem avançar, enfrenta o País de Gales, em Cardiff, para definir a última vaga restante à Europa, que teve que ser adiada pela Guerra com a Rússia. Quem se classificar, vai se juntar ao Grupo B, que tem Inglaterra, Irã e Estados Unidos.

No Qatar, Emirados Árabes Unidos e Austrália se enfrentam e, quem vencer, vai disputar a vaga com o Peru, quinto colocado nas Eliminatórias Sul-Americanas, no dia 13. Quem garantir a classificação se juntará ao Grupo D, que tem França, Dinamarca e Tunísia.

Depois, no dia 14, a Costa Rica, quarta colocada nas Eliminatórias da Concacaf, disputa a vaga com a Nova Zelândia, que foi a repescagem representando a Oceania. Quem vencer, entrará no Grupo E, que tem Espanha, Alemanha e Japão.