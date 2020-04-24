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Pandemia

Fifa anuncia ajuda de US$ 150 milhões a federações nacionais

A entidade que comanda o futebol mundial distribuirá o valor entre as 211 federações filiadas como forma de tentar mitigar o impacto financeiro da pandemia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2020 às 13:51

Publicado em 24 de Abril de 2020 às 13:51

Gianni Infantino, presidente da Fifa
Gianni Infantino, presidente da Fifa Crédito: Divulgação/Fifa
A Fifa anunciou nesta sexta-feira (24) que distribuirá cerca de US$ 150 milhões (R$ 855 milhões) entre as 211 federações nacionais filiadas à entidade como forma de tentar mitigar o impacto financeiro da pandemia do coronavírus sobre o futebol mundial.
O montante inclui uma ajuda de US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões) para cada federação mais o repasse de custos operacionais relativos a 2019 e 2020. A segunda parcela da verba correspondente a este ano, por exemplo, só seria repassada em junho, mas a Fifa decidiu antecipar o pagamento.
"A pandemia [do coronavírus] causou desafios sem precedentes para toda a comunidade do futebol e, como órgão responsável, é dever da Fifa dar suporte a quem enfrenta maiores necessidades", disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino, em comunicado.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
"Este é o primeiro passo de um amplo plano de socorro financeiro que estamos desenvolvendo para responder à emergência de toda a comunidade do futebol. Junto de nossos parceiros, estamos avaliando as perdas e trabalhando nas mais apropriadas e efetivas ferramentas para implementá-las nos outros estágios do plano", completou.
Em circunstâncias normais, as federações só recebem as contribuições de custos operacionais se obedecem a determinadas diretrizes e pré-requisitos estabelecidos pela Fifa.
Contudo, a entidade optou por suspender temporariamente a necessidade de cumprimento dessas diretrizes para o recebimento da verba.

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