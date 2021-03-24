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Fifa amplia banimento de Joseph Blatter e Jérôme Valcke do futebol

Entidade considerou ex-presidente e ex-secretário culpados de diversas violações do Código de Ética da instituição...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 10:20

LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2021 às 10:20
Crédito: AFP
A Fifa ampliou o banimento de Joseph Blatter e Jérôme Valcke do mundo do futebol por mais seis anos e oito meses. A entidade considera o ex-presidente e o ex-secretário culpados de diversas violações do Código de Ética da instituilção.Blatter havia sido condenado em 2015 por dever de lealdade, conflito de interesse e oferecer e aceitar benefícios, sendo condenado até outubro de 2021. Valcke foi enquadrado em 2016 nos mesmos artigos do ex-presidente, mas também por abuso de posição e está banido até outubro de 2025. Dessa forma, a nova punição só entra em vigor ao término das atuais.
Além do banimento dos setores administrativos e esportivos no cenário nacional e internacional, a dupla também foi condenada a pagar uma multa. Blatter foi presidente entre 1998 e 2015 e saiu por corrupção, enquanto Valcke foi secretário-geral e banido por negociar direitos de transmissão das Copas de 2018 e 2022.

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