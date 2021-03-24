Fifa amplia banimento de Joseph Blatter e Jérôme Valcke do futebol

A Fifa ampliou o banimento de Joseph Blatter e Jérôme Valcke do mundo do futebol por mais seis anos e oito meses. A entidade considera o ex-presidente e o ex-secretário culpados de diversas violações do Código de Ética da instituilção.Blatter havia sido condenado em 2015 por dever de lealdade, conflito de interesse e oferecer e aceitar benefícios, sendo condenado até outubro de 2021. Valcke foi enquadrado em 2016 nos mesmos artigos do ex-presidente, mas também por abuso de posição e está banido até outubro de 2025. Dessa forma, a nova punição só entra em vigor ao término das atuais.