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futebol

Fifa adia jogo entre Escócia e Ucrânia pela repescagem da Copa do Mundo

Entidade máxima do futebol toma decisões à respeito das consequências da guerra na Ucrânia; Polônia, que ia enfrentar a Rússia, avança de fase
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LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2022 às 14:37

Publicado em 08 de Março de 2022 às 14:37

A Fifa aceitou nesta terça-feira o pedido da Ucrânia para o adiamento do jogo com a Escócia, no dia 24 de março, pela repescagem das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo do Qatar. Ainda não foi anunciada uma nova data para o duelo.> Fifa autoriza que estrangeiros que atuam na Rússia ou Ucrânia assinem com outros clubes, incluindo europeus
Desde o início da invasão à Ucrânia, a seleção escocesa já havia entrado em contato com a Uefa e a Fifa para oferecer apoio e também um possível adiamento do jogo, que seria disputado em Glasgow.
- O futebol é inconsequente em meio ao conflito. Mas transmitimos o forte senso de solidariedade comunicado a nós pelos torcedores e cidadãos escoceses nos últimos dias. Oferecemos nosso apoio à preparação dos nossos colegas ucranianos da melhor forma que podemos nessas circunstâncias inimaginavelmente difíceis - disse Rod Petrie, presidente da Associação Escocesa de Futebol.
A seleção que avançar do duelo entre Escócia e Ucrânia vai disputar a vaga na Copa do Mundo com quem vencer o duelo entre País de Gales e Áustria.
A Fifa também decidiu por classificar a Polônia para a próxima fase da repescagem, visto que a seleção da Rússia foi excluída da competição devido à invasão à Ucrânia. Sendo assim, a equipe de Lewandowski vai disputar a vaga na Copa do Mundo com quem avançar de Suécia e República Tcheca.
Crédito: (Foto:Divulgação/Fifa

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