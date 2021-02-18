futebol

Fifa aceita pedido e Rafael Tolói se naturaliza italiano

Zagueiro brasileiro atua na Atalanta e poderá ser convocado por Mancini para a seleção da Itália. Ele só atuou pelo Brasil em jogos do Sub-20...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 fev 2021 às 10:16

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 10:16

Crédito: Divulgação / Atalanta
A Fifa aprovou o pedido da Federação Italiana para modificar a nacionalidade de Rafael Tolói. O brasileiro, que atua na Atalanta desde 2015, poderá, portanto, ser convocado por Roberto Mancini para os jogos da seleção da Itália.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO
Tolói atuou em 19 partidas pelo Brasil, mas foi apenas no Sub-20. O zagueiro nunca entrou em campo pela Seleção Principal. Já na Itália, o atleta da Atalanta já possuía passaporte italiano e morou no país por mais de cinco anos, conforme exigido pela entidade máxima do futebol.Com passagens por Goiás, São Paulo e Roma, Tolói chegou à Atalanta em 2015. Desde então, o brasileiro naturalizado italiano atuou em 194 partidas, marcou 11 gols e deu 15 assistências.

