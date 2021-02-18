Fifa aceita pedido e Rafael Tolói se naturaliza italiano

A Fifa aprovou o pedido da Federação Italiana para modificar a nacionalidade de Rafael Tolói. O brasileiro, que atua na Atalanta desde 2015, poderá, portanto, ser convocado por Roberto Mancini para os jogos da seleção da Itália.
Tolói atuou em 19 partidas pelo Brasil, mas foi apenas no Sub-20. O zagueiro nunca entrou em campo pela Seleção Principal. Já na Itália, o atleta da Atalanta já possuía passaporte italiano e morou no país por mais de cinco anos, conforme exigido pela entidade máxima do futebol.Com passagens por Goiás, São Paulo e Roma, Tolói chegou à Atalanta em 2015. Desde então, o brasileiro naturalizado italiano atuou em 194 partidas, marcou 11 gols e deu 15 assistências.