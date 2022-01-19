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Fifa abre venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2022

Primeira fase de comercialização de ingressos começaram nesta quarta-feira e irão até o próximo dia oito de fevereiro. Mundial começa apenas em novembro...
LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2022 às 09:55

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 09:55

A 1ª fase de venda de ingressos para a Copa do Mundo do Qatar começou nesta quarta-feira, às 7h (horário de Brasília), e se encerra no próximo dia oito de fevereiro, no mesmo horário da abertura da comercialização dos setores para o público.Neste momento, os torcedores irão enviar os pedidos de ingressos e não faz diferença se um fã irá realizar este procedimento nesta quarta-feira ou apenas no último dia de vendas, pois os bilhetes serão alcoados apenas após o encerramento desta primeira etapa.
> Veja a tabela das Eliminatórias da América do Sul
Em casos em que a solicitação de ingressos para um dos jogos exceda o estoque disponível para o mercado nacional ou internacional, as entradas seriam alocadas através de um sorteio. Todos os candidatos, aprovados ou não, receberão uma notificação com o resultado de suas inscrições e as etapas seguintes, como o pagamento do valor dos bilhetes.
Os torcedores terão a possibilidade de adquirir ingressos para uma partida específica, mas também poderão optar por uma série de ingressos para acompanhar os jogos de uma seleção durante a fase de grupos do Mundial do Qatar.
O torneio terá início no dia 21 de novembro, enquanto a decisão está marcada para o dia 18 de dezembro. A França é a atual campeã mundial após conquistar a competição diante da Croácia na Copa do Mundo da Rússia. O Brasil é o maios vencedor com cinco títulos.
Crédito: VendadeingressosparaaCopadoMundodoQatarcomeçounestaquarta-feira(DIVULGAÇÃO

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