Fifa abre segunda fase de venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2022 no Qatar

A Fifa abriu nesta terça-feira a segunda fase da venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2022 no Qatar. Este novo período de vendas vai até o dia 28 de abril. A compra é através do site FIFA.com/tickets. Agora, os torcedores já sabem os adversários de cada seleção devido ao sorteio dos grupos, realizado na última semana.> Saiba a estreia do Brasil e o caminho da Seleção na Copa do Mundo 2022

Os interessados agora podem comprar ingressos para até duas partidas por dia da fase de grupos. Isto devido uma característica única da Copa do Mundo no Qatar, que permite se locomover no mesmo dia para assistir mais de um jogo da competição dentro do estádio.

Outra novidade é que ingressos de torcedor e ingressos condicionais de torcedor serão oferecidos para aqueles que se autodeclararem seguidores de uma determinada seleção nacional e quiserem ocupar setores nos estádios junto a outros torcedores da mesma seleção. É importante observar que algumas federações nacionais exigem que os interessados sejam membros de seus grupos oficiais de torcedores para solicitar esses bilhetes.

Neste período de vendas, não fará diferença se as compras forem realizadas no primeiro dia, no último ou em qualquer momento intermediário, pois todos os ingressos serão alocados após o encerramento do período de solicitação. Nos casos em que o número de bilhetes solicitados exceda o estoque de ingressos disponíveis para o mercado doméstico ou internacional, os ingressos serão alocados por meio de um processo de sorteio de seleção aleatória.

Além da compra dos ingressos, os torcedores poderão procurar por hospedagem e solicitar o Hayya Card, que também serve como uma permissão de entrada para o público internacional que vai para o Qatar assistir a Copa. Todos os espectadores, independentemente de residirem no Qatar ou no exterior, precisarão de um Hayya Card junto com um ingresso para entrar nos estádios.