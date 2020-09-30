'Fico maluco quando vejo todos colocando o Atlético como favorito ao título', diz Alexandre Mattos

A boa campanha do Atlético-MG no Brasileiro, com 24 pontos, três pontos à frente do segundo colocado e um jogo a menos em relação aos rivais, transformaram o Galo em favorito para vencer o campeonato. Todavia, o diretor de futebol do clube, Alexandre Mattos, quer evitar o excesso de elogios ao time atleticano. Mattos diz que ainda é bem início de competição, logo, as falas açucaradas demais ao Galo ´podem ser exageradas. -Não pode acontecer se, daqui 10 rodadas, o Atlético estiver em sétimo, a destruição do projeto. Não pode. Fico maluco quando vejo todos os programas colocando o Atlético como franco favorito ao título. Isso não é verdade. O nosso projeto é novo. Temos ideias de excelência, de ter situação sólida para gerar frutos futuros. Mas a gente é imediato até para elogiar. Não tem que elogiar o Atlético agora. O Atlético tem que ser olhado e falar: "está tendo alguma coisa legal ali" - disse Alexandre Mattos, em entrevista ao canal do jornalista Paulo Azeredo. O dirigente do Atlético vê como concorrentes do time mineiro Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Internacional e São Paulo, que na sua visão, são equipes sólidas. - Temos quatro, cinco equipes muito sólidas que não têm tido resultado agora, mas em cinco meses podem. Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Inter e Grêmio... O São Paulo tem mais de um ano com o mesmo treinador, mesmo elenco. O Palmeiras, nos últimos Brasileiros, tem dois títulos, um vice e um terceiro lugar. Esse time vai chegar. Não está jogando bem? Mas vai chegar. Alguém tem dúvida de que o Flamengo vai chegar lá na frente brigando?-comentou. Em seguida, Mattos defendeu a manutenção do que vem sendo feito no clube, um “projeto sólido”, para que o título brasileiro venha. -O Atlético vai ganhar o Brasileiro. Se continuar com o projeto sólido, vai ganhar. Se não for esse ano, vai ser no outro ou no próximo-disse o diretor, que mesmo tendo “apenas” o Brasileiro em disputa, crê que o Galo pode ser prejudicado com convocações de seus atletas para Eliminatórias da Copa do Mundo. - Estamos na fase de nos conhecer. Estamos jogando bem, conseguindo resultado. Vai afunilando, os adversários estão criando antídotos para jogar contra o Atlético, a verdade é essa. E nós vamos ter as nossas dificuldades. Vai começar agora as seleções, vamos perder jogadores importantes. Deus que me perdoe, mas um surto de Covid igual está acontecendo com outros clubes... As dificuldades vão vir e teremos de trabalhar para superar - concluiu.