'Fica, Diego Costa', canta a torcida do Atlético-MG após título da Copa do Brasil

Em lua de mel com o time, a torcida do Atlético-MG espera que não haja desmonte para a próxima temporada. Após a conquista do título da Copa do Brasil com vitória por 2 a 1 sobre o Athletico-PR, um agregado de 6 a 1, os atleticanos presentes na Arena da Baixada exaltaram muitos jogadores, mas um deles chamou a atenção: o pedido para que o atacante Diego Costa fique em Belo Horizonte. O jogador tem futuro indefinido.

>>> É campeão! Relembre a trajetória do Atlético-MG até o título da Copa do Brasil 2021Diego Costa tem futuro indefinido no Atlético-MG (PEDRO SOUZA / ATLÉTICO)Desfalque nesta quarta-feira após sentir uma lesão aos 12 minutos do confronto no Mineirão, o jogador deve resolver em breve a situação. Apesar de ter contrato até o fim de 2022, ele já deixou em aberto a possibilidade de sair. Em entrevista pós-jogo, Diego agradeceu ao Atlético, mas não falou muito sobre onde jogará na próxima temporada.

- Do minuto que cheguei aqui o pessoal me abraçou, então só tenho palavras de agradecimento. Não tenho o que falar do pessoal, dos companheiros de trabalho. Pessoal sempre tentou me dar o máximo de carinho possível, então eu sou muito grato - disse.