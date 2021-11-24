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futebol

Fica? Confira os números de Gustavo Morínigo no Coritiba

Treinador conduziu o time do Couto Pereira ao acesso, mas tem futuro incerto...
LanceNet

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Publicado em 

24 nov 2021 às 11:00

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 11:00

Contratado para dirigir o Coritiba na reta final da última temporada, o técnico Gustavo Morínigo foi peça importante na reconstrução do Coxa.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Apesar dos tropeços na reta final da Série B e a perda da liderança, o comandante conduziu o time à elite do futebol brasileiro.
Futuro
Apesar de alcançar a sua meta, Gustavo Morínigo ainda não sabe se permanece no Couto Pereira. Após o duelo contra o CSA, ele deixou em aberto a permanência.
O seu contrato encerra em dezembro e o comandante promete avaliar com carinho os próximos passos da sua carreira.
Números
Desde a sua chegada, Gustavo Morínigo dirigiu o Coritiba em 55 jogos. Durante o período, ele conquistou 23 vitórias, 13 empates e 19 derrotas. O ataque marcou 68 gols e a defesa levou 59.
Crédito: Morínigocomfuturoincerto (Divulgação/Coritiba

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