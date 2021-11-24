Fica? Confira os números de Gustavo Morínigo no Coritiba

Contratado para dirigir o Coritiba na reta final da última temporada, o técnico Gustavo Morínigo foi peça importante na reconstrução do Coxa.

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Apesar dos tropeços na reta final da Série B e a perda da liderança, o comandante conduziu o time à elite do futebol brasileiro.

Futuro

Apesar de alcançar a sua meta, Gustavo Morínigo ainda não sabe se permanece no Couto Pereira. Após o duelo contra o CSA, ele deixou em aberto a permanência.

O seu contrato encerra em dezembro e o comandante promete avaliar com carinho os próximos passos da sua carreira.

Números

Desde a sua chegada, Gustavo Morínigo dirigiu o Coritiba em 55 jogos. Durante o período, ele conquistou 23 vitórias, 13 empates e 19 derrotas. O ataque marcou 68 gols e a defesa levou 59.