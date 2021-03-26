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futebol

FGF muda horário do jogo entre Grêmio x Pelotas

Marcado para às 22h (Horário de Brasília), o duelo acontecerá a partir das 21h (Horário de Brasília...

Publicado em 26 de Março de 2021 às 15:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mar 2021 às 15:15
Crédito: Pablo Nunes/Photo Premium/Lancepress!
Nesta sexta-feira, o Grêmio foi notificado pela Federação Gaúcha de Futebol que o duelo contra o Pelotas, marcado para domingo, teve o seu horário alterado para às 21h (Horário de Brasília). Inicialmente, o jogo estava marcado para as 22h.
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Diante do Lobo, o Tricolor tenta se recuperar no estadual, já que nesta semana a equipe não venceu seus dois compromissos.
Com a queda de rendimento, o Grêmio, que antes era líder, viu o Internacional ultrapassá-lo e assumir a ponta da classificação.
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Agora, o Tricolor é o terceiro colocado do estadual, com 10 pontos.

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