FGF muda horário do jogo entre Grêmio x Pelotas

Nesta sexta-feira, o Grêmio foi notificado pela Federação Gaúcha de Futebol que o duelo contra o Pelotas, marcado para domingo, teve o seu horário alterado para às 21h (Horário de Brasília). Inicialmente, o jogo estava marcado para as 22h.
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Diante do Lobo, o Tricolor tenta se recuperar no estadual, já que nesta semana a equipe não venceu seus dois compromissos.
Com a queda de rendimento, o Grêmio, que antes era líder, viu o Internacional ultrapassá-lo e assumir a ponta da classificação.
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Agora, o Tricolor é o terceiro colocado do estadual, com 10 pontos.