FGF confirma Recopa Gaúcha para o próximo domingo

Crédito: Divulgação/Camejo Comunicação

Nesta terça-feira, a Federação Gaúcha de Futebol anunciou que a final da Recopa Gaúcha será neste domingo, quando Grêmio e Santa Cruz medem forças na Arena.

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O duelo marca o encontro do campeão gaúcho contra o vencedor da Taça da FGF, que sempre é disputada no segundo semestre de cada ano.

O confronto será realizado em jogo único e ninguém joga pelo empate. Ou seja, em caso de igualdade, a taça é definida nos pênaltis.

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