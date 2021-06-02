FGF confirma Recopa Gaúcha para o próximo domingo

Nesta terça-feira, a Federação Gaúcha de Futebol anunciou que a final da Recopa Gaúcha será neste domingo, quando Grêmio e Santa Cruz medem forças na Arena.
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O duelo marca o encontro do campeão gaúcho contra o vencedor da Taça da FGF, que sempre é disputada no segundo semestre de cada ano.
O confronto será realizado em jogo único e ninguém joga pelo empate. Ou seja, em caso de igualdade, a taça é definida nos pênaltis.
Brasileirão
Um dos motivos para o duelo ser marcado neste fim de semana é que o Grêmio vai não jogar pelo Brasileirão. O Flamengo, que seria o seu rival, sofre com desfalques e a CBF adiou os compromissos do Carioca enquanto acontece a rodada das Eliminatórias.