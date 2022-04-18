Fez a estreia no São Paulo! Veja os números de André Anderson contra o Flamengo

André Anderson estreou no São Paulo neste domingo (17) na derrota da equipe contra o Flamengo, por 3 a 1, no Maracanã. O jogador vestiu a camisa 28 do Tricolor paulista e atuou por cerca de 15 minutos, entrando no lugar de Alisson. > Veja tabela do Campeonato Brasileiro 2022 e simule os próximos jogos

Apesar do pouco tempo em campo, o jogador, sétimo reforço da equipe para a temporada, fez bons lances. Segundo o 'Footstasts', André acertou três de quatro passes, acertou três dribles e sofreu duas faltas, o que mostra que tentou driblar a defesa adversária. Porém, ele recebeu um cartão amarelo.

Na coletiva de imprensa, o técnico Rogério Ceni falou sobre o desempenho do novo atacante do São Paulo. Ceni ressaltou que a indisposição, sofrida nesta semana, prejudicou os minutos ganhos em campo. - Ele não esteve bem ontem, não pode treinar. Queria dar mais minutos dentro de campo, conhecer melhor. Eu pretendo utilizá-lo, jogamos pelo lado direito, pelo meio-campo, hoje ele foi também um pouco pela esquerda. Mas é questão de treinamento, ele fez três, quatro treinamentos com a gente, vai ajudar sim, tenho certeza que vai, mas ao longo temos que ajeitar ele taticamente em campo - disse.

O São Paulo volta a campo na quarta-feira (20), contra o Juventude. A partida será válida pela terceira fase da Copa do Brasil e será disputada no estádio Alfredo Jaconi.