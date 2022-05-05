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Feyenoord segura Olympique de Marselha fora de casa e avança à final da Conference League

Holandeses garantiram a vaga na decisão após empate sem gols...

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 18:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2022 às 18:17
O Feyenoord eliminou o Olympique de Marselha fora de casa e está na final da Conference League após um empate sem gols. O time holandês, que venceu na ida por 3 a 2, segurou o Marselha no jogo de volta e avançou para a decisão em uma partida de poucas chances de gol.PAYET LEVA PERIGO E FEYENOORD RESPONDEO camisa 10 francês teve duas boas chances no 1° tempo: na primeira, teve um chute bloqueado pelo zagueiro e na segunda, bateu firme e a bola passou bem perto do gol.
O Feyenoord teve sua primeira chance aos 38 minutos da etapa inicial, com Til tendo um chute bloqueado, após boa chegada pelo lado esquerdo. Desde então, os holandeses passaram a chegar mais na área.
+ Roma bate Leicester e vai à final da Conference League
POUCAS CHANCES NO 2° TEMPOLogo aos dois minutos do 2° tempo, o Feyenoord teve uma boa oportunidade. Sinisterra cabeceou após cruzamento e obrigou Mandanda a fazer boa defesa. Na marca dos 32, foi a vez do Marseille chegar após escanteio. A bola sobrou limpa para Lirola que chutou para o gol, mas a bola desviou na zaga e passou perto da trave.
Depois disso, o Marselha tentou pressionar e chegar mais á área, mas não conseguiu criar chances de perigo, enquanto o Feyenoord esperava para poder contra-atacar em velocidade.
A DECISÃOCom o empate sem gols que deu a vaga na final no agregado, o Feyenoord carimbou a vaga para enfrentar a Roma na primeira final da Conference League, no dia 25 de maio, em Tirana, na Albânia.
Crédito: FeyenoordeliminaMarseilleevaiáfinaldaConference(NICOLASTUCAT/AFP

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