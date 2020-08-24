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futebol

Feyenoord anuncia contratação de meio-campista Bernando Silva

Jovem de 19 anos estava no Benfica, mas irá atuar no futebol holandês na próxima temporada. Jogador também atua nas seleções de base de Portugal...
LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2020 às 12:53

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 12:53

Crédito: Twitter/Feyenoord
O Feyenoord anunciou a contratação de Bernardo Silva, do Benfica. O jovem meio-campista de 19 anos assinou um contrato de duas temporadas e vai começar jogando pela equipe B do clube holandês. Será sua primeira experiência no futebol estrangeiro.
A promessa também atua nas categorias de base da seleção portuguesa. Com a camisa dos Encarnados, o atleta não teve chances na equipe principal na última temporada e irá se desenvolver em um outro futebol em que sua robustez física pode prevalecer.
O volante de 1,89m chegou ao Benfica em 2014, quando tinha apenas 13 anos de idade. O Feyenoord já tem jogo marcado para o próximo sábado, mas ainda não há informações de que Bernard já poderia jogar e fazer sua estreia pelo novo clube.

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