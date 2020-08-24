Feyenoord anuncia contratação de meio-campista Bernando Silva

Crédito: Twitter/Feyenoord

O Feyenoord anunciou a contratação de Bernardo Silva, do Benfica. O jovem meio-campista de 19 anos assinou um contrato de duas temporadas e vai começar jogando pela equipe B do clube holandês. Será sua primeira experiência no futebol estrangeiro.

A promessa também atua nas categorias de base da seleção portuguesa. Com a camisa dos Encarnados, o atleta não teve chances na equipe principal na última temporada e irá se desenvolver em um outro futebol em que sua robustez física pode prevalecer.