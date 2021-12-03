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Festa da Massa vira a noite em BH. Cuca e Hulk são os mais festejados no encontro com a torcida

Os festejos do bicampeonato Brasileiro tomaram várias ruas da capital mineira, com direito a show, trio elétrico e muita animação...
LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2021 às 12:25

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 12:25

Os jogadores do Atlético chegaram a Belo Horizonte no início da madrugada desta sexta-feira para a comemoração do título Brasileiro, conquistado após a vitória sobre o Bahia, por 3 a 2, de virada, de maneira heróica, finalizando um jejum de 50 anos sem a taça da competição. As comemorações passaram da madrugada e os atleticanos amanheceram o dia na Praça Sete.
Os atletas embarcaram em voo fretado em Salvador com um pequeno atraso. Os jogadores desembarcaram no Aeroporto de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, pouco depois de 1h da madrugada. Eles seguiram em carro aberto até o centro de Belo Horizonte.
Apesar do horário bastante avançado, os atletas foram recepcionados por vários atleticanos nas ruas da cidade. O movimento não acontecia somente no centro de Belo Horizonte. Durante todo percurso eles foram homenageados por atleticanos, na Avenida Antônio Carlos, com carros e pessoas nas ruas.A chegada ao centro de Belo Horizonte, na Praça Sete, coração da cidade, onde uma grande festa estava acontecendo, com shows - inclusive de Axé de Bell Marques (ex-Chiclete com Banana), levou os atleticanos ao delírio. A massa tirou da garganta os mais profundos gritos de "bicampeão", além de músicas relacionadas ao time.
Na chegada ao centro de Belo Horizonte, Cuca e Hulk foram os personagens mais homenageados pela torcida. Cuca, inclusive, disse não ser o maior treinador da história do Galo.
- Maior é o Telê. Eu só quero ficar ali entre segundo e terceiro está bom. Agora vamos comemorar essa conquista - disse o treinador.
Já Hulk elogiou a torcida atleticana que faz festa com o fim do jejum.
- Como a gente fala, em casa com leveza, confiança, a torcida é um jogador a mais. Perder de 2 a 0 e correr atrás é incrível, combinamos que sairíamos com o título hoje. A torcida tem que comemorar, eles merecem demais - finalizou.
Crédito: Oalvinegrofoireverenciadopelatorcidaemcarreata edepoisnaPraçaSete,aprincipaldeBH-(PedroSouza/AtléticoMG

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