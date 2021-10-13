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Ferrugem quer crescimento no Brasiliense e acredita em evolução do clube no futuro próximo

Volante do Jacaré destacou o projeto da diretoria para os próximos anos...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2021 às 18:28

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 18:28

Crédito: Divulgação / Brasiliense
Com passagens pela Ponte Preta e Corinthians, o volante Ferrugem, hoje vestindo a camisa do Brasiliense, destacou o ótimo momento que vive com o clube candango. Segundo o atleta, os últimos meses estão sendo especiais.- Estou trabalhando muito para manter essa sequência e para ajudar o clube a crescer. Estou feliz com tudo que tem acontecido comigo. Vou continuar trabalhando muito para evoluir e para conquistar meus objetivos no clube.
Para o atleta, o Jacaré tem tudo para evoluir nas próximas temporadas.- O Brasiliense é um clube tradicional, que investe sempre no elenco. Tenho certeza que o clube terá uma evolução grande nos próximos anos - completou.

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