Ferrugem quer crescimento no Brasiliense e acredita em evolução do clube no futuro próximo

Com passagens pela Ponte Preta e Corinthians, o volante Ferrugem, hoje vestindo a camisa do Brasiliense, destacou o ótimo momento que vive com o clube candango. Segundo o atleta, os últimos meses estão sendo especiais.- Estou trabalhando muito para manter essa sequência e para ajudar o clube a crescer. Estou feliz com tudo que tem acontecido comigo. Vou continuar trabalhando muito para evoluir e para conquistar meus objetivos no clube.