Ferrugem quer crescimento da Inter de Limeira na temporada

Crédito: Equipe de Limeira ocupa o 3º lugar do Grupo A do Paulistão (Divulgação / Inter de Limeira

Após passar por Ponte Preta, Corinthians, CRB e CSA, o volante Ferrugem falou sobre a expectativa para evoluir com a camisa da Inter de Limeira em 2021. Segundo o jogador, que também atuou no Cuiabá, seu desejo é melhorar ainda mais o rendimento em campo nos próximos jogos.

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- Estou muito focado e motivado para essa sequência da temporada. Espero crescer de produção com o grupo e evoluir. Vou trabalhar para que os próximos jogos sejam especiais para a equipe e para mim também - afirmou.

VEJA CLASSIFICAÇÃO DO PAULISTÃOPara o atleta, o desejo do grupo é evoluir.