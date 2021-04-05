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futebol

Ferrugem quer crescimento da Inter de Limeira na temporada

Volante espera grande ano no clube...

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 14:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 abr 2021 às 14:04
Crédito: Equipe de Limeira ocupa o 3º lugar do Grupo A do Paulistão (Divulgação / Inter de Limeira
Após passar por Ponte Preta, Corinthians, CRB e CSA, o volante Ferrugem falou sobre a expectativa para evoluir com a camisa da Inter de Limeira em 2021. Segundo o jogador, que também atuou no Cuiabá, seu desejo é melhorar ainda mais o rendimento em campo nos próximos jogos.
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- Estou muito focado e motivado para essa sequência da temporada. Espero crescer de produção com o grupo e evoluir. Vou trabalhar para que os próximos jogos sejam especiais para a equipe e para mim também - afirmou.
VEJA CLASSIFICAÇÃO DO PAULISTÃOPara o atleta, o desejo do grupo é evoluir.
- Estamos buscando essa evolução e uma boa sequência na temporada. Vamos continuar nos dedicando ao máximo no dia a dia para que possamos conquistar nossos objetivos em 2021 - disse Ferrugem.

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