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Ferrugem espera um grande ano com a Inter de Limeira em 2021

Volante que soma passagens por Ponte Preta e Corinthians, destacou a disputa do Campeonato Paulista e mira uma eventual classificação para o mata-mata...
LanceNet

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Publicado em 

25 jan 2021 às 15:04

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 15:04

Crédito: Volante está ansioso para o início do Paulistão 2021 e deseja ir longe na competição (Divulgação / Inter de Limeira
O volante Ferrugem aguarda a chegada do Paulistão 2021 para estrear pela Inter de Limeira, clube aonde chegou para a atual temporada e tem como o estadual de São Paulo a grande meta para começar bem o ano. O objetivo da equipe é surpreender e chegar as fases decisivas do torneio, ganhando visibilidade em uma possível venda de jogadores para os grandes do estado.Ferrugem já vestiu a camisa da Ponte Preta, Corinthians, CRB e CSA, além de mais recentemente defender as cores do Cuiabá em 2020, acumulando muita experiência e sendo um dos destaques da equipe de Limeira no Campeonato Paulista deste ano.
- Estamos trabalhando muito para que a equipe possa fazer um grande Paulistão esse ano. O grupo está evoluindo a cada dia de trabalho e vai chegar com tudo na disputa. - afirmou o volante sobre a expectativa do elenco.Uma das maiores motivações dos atletas da Inter de Limeira é buscar bater de frente com os grandes de São Paulo e mostrar a força dos jogadores, que apesar de um investimento menor, podem jogar duro dentro das quatro linhas. Com isso, o elenco como um todo tem a vontade de chegar às semifinais ou até na grande final, porém sabem que o caminho até lá não é fácil.
- Vamos pensar jogo a jogo, rodada a rodada, mas queremos, sim, chegar à segunda fase da disputa. Temos que acreditar até o fim nisso - disse Ferrugem.

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